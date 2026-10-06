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La batterie de mon aspirateur Philips AquaTrio se décharge vite

Si votre aspirateur Philips AquaTrio série 7000 ou 9000 se décharge trop vite, consultez nos conseils de dépannage ci-dessous pour résoudre le problème vous-même.

aquatrio 7000 et 9000

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XW9384/01, XW7110/01, XW9385/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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