La batterie de mon aspirateur Philips AquaTrio se décharge vite
Si votre aspirateur Philips AquaTrio série 7000 ou 9000 se décharge trop vite, consultez nos conseils de dépannage ci-dessous pour résoudre le problème vous-même.
Votre aspirateur Philips AquaTrio série 7000 dispose de deux niveaux de puissance : le mode humide normal (faible puissance) et le mode intense (puissance élevée).
Le mode humide intense (symbole avec deux gouttes) permet de nettoyer les taches les plus tenaces. Il applique plus d'eau et offre une aspiration très puissante. De ce fait, l'appareil décharge la batterie très rapidement. Pour une utilisation quotidienne normale, nous vous recommandons d'utiliser le mode humide normal (symbole avec une goutte). L'autonomie peut atteindre jusqu'à 30 minutes environ.
Votre Philips série 9000 dispose de deux réglages de puissance différents. Pour une quantité normale de poussière et de saleté, il est préférable d'utiliser votre aspirateur avec le réglage inférieur (-). L'autonomie est d'environ 45 minutes. Le réglage supérieur (+) est destiné au nettoyage de zones très sales. Veuillez noter que la batterie dure moins longtemps avec le réglage supérieur (autonomie : 25 minutes).
Le réglage supérieur de votre aspirateur Philips AquaTrio série 9000 (icône avec deux gouttes) offre une aspiration très puissante et applique plus d'eau. Il doit être utilisé pour nettoyer spécifiquement les zones très sales. De ce fait, l'appareil décharge la batterie très rapidement (autonomie inférieure à 25 min). Pour une utilisation quotidienne normale, votre configuration Aspiration et nettoyage doit être utilisée avec le réglage inférieur (icône avec une goutte). L'autonomie est d'environ 25 minutes.
Si la batterie rechargeable est en fin de vie, vous avez besoin d'une nouvelle batterie. Il est inutile de nous contacter. La batterie lithium-ion (XV1797) est disponible dans notre Boutique en ligne. Vous pourrez facilement la remplacer par vous-même.
Les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème ? Veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.
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