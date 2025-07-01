Assistance Philips Mon écoute-bébé connecté Philips Avent se déconnecte

Si la connexion entre l'unité-parents et l'unité-bébé de votre écoute-bébé Philips Avent est perdue, placez-les côte à côte et patientez jusqu'à une minute pour établir la connexion. Coupez le son de l'unité-parents lorsque les deux unités sont rapprochées.



Si les unités ne se sont pas connectées au bout d'une minute, procédez comme suit :

Appuyez simultanément sur les boutons de la veilleuse et des sons apaisants de l'unité-bébé pendant trois secondes. La veilleuse commence à clignoter. Maintenez simultanément enfoncés les boutons des modes et du menu de l'unité-parents pendant 10 secondes. Un QR code s'affiche sur l'écran de l'unité-parents. Tenez l'unité-bébé à environ 20 cm de l'écran avec la caméra face au QR code. Lorsque la caméra lit le code, l'unité-bébé diffuse une mélodie pour indiquer que l'appairage a réussi. La diffusion vidéo commence sur l'unité-parents dans un délai de 10 à 20 secondes.