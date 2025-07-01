Assistance Philips L'unité parents de mon écoute-bébé connecté Philips Avent n'émet aucun son.

Si l'unité parents n'émet aucun son, suivez les conseils de dépannage ci-dessous pour résoudre vos problèmes :

Lorsque l'unité bébé détecte du son, les voyants de niveau sonore de l'unité parents clignotent et réagissent à ce son. Assurez-vous que le voyant et l'unité parents sont allumés.

L'unité parents est peut-être en mode silencieux ou le son réglé sur un niveau trop bas. Pour désactiver le mode silencieux de l'unité parents, appuyez sur le bouton rond et augmentez le volume.

Le niveau de sensibilité est peut-être réglé trop bas dans le menu parent. Augmentez le niveau de sensibilité dans le menu parent.