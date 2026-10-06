Mon aspirateur-robot Philips HomeRun ne se connecte pas à l'application Philips HomeRun.

Vous pouvez appairer votre robot à l'application Philips HomeRun en appuyant sur le bouton « Ajouter un robot » (Add robot) et en suivant les instructions. Si l'appairage échoue, procédez comme suit pour résoudre le problème :

Remarque : Si votre Wi-Fi prend en charge les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, nous vous conseillons de sélectionner l'option 2,4 GHz pour obtenir un meilleur signal.

Vérifiez que votre robot est allumé

Vérifiez que votre robot est complètement chargé, que la station est branchée à une prise murale et que le robot est sous tension.

Vérifiez votre mot de passe Wi-Fi

Assurez-vous d'avoir saisi le mot de passe correct pour votre réseau Wi-Fi domestique dans l'application.

Sélectionnez le bon modèle de robot

Lorsque vous ajoutez votre robot à l'application, sélectionnez le bon modèle.

Avec station de vidage automatique : XU7100, XU5100, XU3110 ou XU3100

Sans station de vidage automatique : XU7000, XU5000, XU3000 ou XU2000

Avec station d'accueil : XU6500

Vérifiez que le robot est en mode de configuration Wi-Fi

Pour que l'appairage à l'application réussisse, le robot doit être en mode de configuration Wi-Fi. Le bouton Marche/Arrêt (On/Off) et le bouton Accueil (Home) du robot clignotent pour indiquer que le mode de configuration Wi-Fi est activé. Pour faire passer votre robot en mode de configuration Wi-Fi, appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt (On/Off) et le bouton Accueil (Home) et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes. Les voyants des boutons clignotent en orange pour indiquer que le robot est en mode de configuration Wi-Fi (voir l'image ci-dessous).

Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique fonctionne correctement

Vérifiez votre connexion Internet. Si votre réseau est lent, éteignez votre routeur, puis rallumez-le.

Rapprochez la station de votre routeur

La station de charge du robot doit être placée dans un endroit où la couverture Wi-Fi est bonne. Placez la station plus près du routeur pour obtenir un signal Wi-Fi plus puissant.

Dernière version de l'application Philips HomeRun

Vérifiez si vous utilisez la dernière version de l'application Philips HomeRun. Pour cela, accédez à votre boutique d'applications et vérifiez si une mise à jour est disponible.



Consultez les vidéos ci-dessous, en fonction de votre modèle, pour obtenir des instructions étape par étape sur la manière de connecter le robot à l'application.

Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.