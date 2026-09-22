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Comment nettoyer mon aspirateur sans fil Philips série 8000

Pour savoir comment nettoyer le bac à poussière, le filtre, la brosse et le réservoir d'eau de votre aspirateur sans fil Philips série 8000, consultez les sections ci-dessous. Le nom du modèle figure sur le manche, si ce n'est pas le cas, consultez l'image ci-dessous.
 

Modèles 8000

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC8055/01 , XC8057/01 , XC8347/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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