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Mon aspirateur sans fil Philips série 7000 aspire mal.

Si la puissance d'aspiration de votre aspirateur sans fil Philips série 7000 n'est pas aussi forte que prévue, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Trouvez le nom du modèle de votre aspirateur situé sur le tube et découvrez comment résoudre ce problème par vous-même dans les sections suivantes.

Modèles 7000

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC7057/01 , XC7055/01 , XC7053/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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