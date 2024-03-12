Mon aspirateur sans fil Philips série 7000 affiche un code d'erreur.

Erreur E1

Une erreur E1 signifie que votre appareil ne fonctionne pas correctement. Retirez la batterie (voir l'image), attendez 10 secondes, puis remettez la batterie en place. Si cela ne fonctionne pas, confiez l'appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page www.philips.com/support.



Erreur E2

Une erreur E2 signifie que votre appareil est utilisé alors que la température est inférieure au minimum de fonctionnement. Déplacez l'appareil dans une pièce plus chaude. Ne rangez pas, ne chargez pas et n'utilisez pas l'appareil à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 40 °C.



Erreur E3

Une erreur E3 signifie que votre appareil fonctionne à une température supérieure au maximum de fonctionnement. Déplacez l'appareil dans une pièce plus fraîche. Ne rangez pas, ne chargez pas et n'utilisez pas l'appareil à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 40 °C.



Erreur E5

Une erreur E5 signifie que la batterie est endommagée. Confiez l'appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page http://www.philips.com/support.



Erreur E9

Une erreur E9 signifie que l'embout fonctionne à une température supérieure au maximum de fonctionnement. Éteignez l'appareil et attendez 15 minutes. Vérifiez ensuite si la partie supérieure de l'embout est encore chaude. Si l'embout est encore chaud, attendez plus longtemps qu'il refroidisse. Une fois que l'embout a refroidi, essayez de rallumer l'appareil.



Erreur i4

Une erreur i4 signifie que l'embout est obstrué. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'embout en suivant les étapes du manuel d'utilisation ou de la vidéo ci-dessous. Ensuite, vérifiez le tube en le détachant de la partie principale de l'appareil. Retirez l'objet de l'embout ou du tube et redémarrez l'appareil.



Erreur i5

Une erreur i5 signifie qu'un objet externe est bloqué dans le passage du flux d'air. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'embout en suivant les étapes du manuel d'utilisation et vérifiez le tube en le retirant de la partie principale de l'appareil. Retirez l'objet de l'embout ou du tube et redémarrez l'appareil.



Erreur i6

Une erreur i6 signifie que l'adaptateur n'est pas retiré. Retirez l'adaptateur avant d'utiliser l'appareil.



Erreur i7

Une erreur i7 signifie qu'un adaptateur incorrect est utilisé. Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine pour charger l'appareil.



Erreur i8

Si votre appareil présente un code d'erreur i8, cela indique que le filtre est sale. Pour résoudre ce problème, nettoyez le filtre en suivant les instructions du manuel d'utilisation (images 9-16) ou en regardant la vidéo ci-dessous

Si vous recevez encore un message i8 alors que vous avez nettoyé le filtre, nous vous recommandons de remplacer le filtre. Pour des performances optimales, il est conseillé de remplacer le filtre tous les six mois.

Si vous recevez encore un code i8 alors que vous avez nettoyé le filtre, vous pouvez essayer les solutions suivantes :

Faites particulièrement attention à nettoyer soigneusement le boîtier du filtre. Il peut être utile de le frapper au-dessus d'une poubelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussière qui s'en échappe.

Si vous disposez d'un filtre propre de rechange, vous pouvez remplacer l'ancien filtre par le nouveau, puis aspirer l'ancien filtre en mousse et le boîtier du filtre à l'aide de l'aspirette.

Si vous possédez un autre aspirateur ou un mini-aspirateur, vous pouvez l'utiliser pour aspirer facilement le filtre en mousse et le boîtier du filtre.

Si les instructions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème et que vous obtenez toujours un code i8, le filtre doit probablement être remplacé. Vous pouvez acheter de nouveaux filtres (XV1681/01) dans la Boutique en ligne Philips à l'adresse www.philips.com/support ou auprès de votre revendeur Philips.

Remarque : Le délai de remplacement recommandé de six mois est donné à titre indicatif, car le niveau de salissure du filtre dépend en grande partie de son utilisation.

Erreur i10