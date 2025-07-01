Assistance Philips La connexion entre l'unité bébé et l'unité parents s'interrompt souvent

Si la connexion entre l'unité bébé et l'unité parents s'interrompt de temps en temps, ou si des coupures de son se produisent, procédez comme suit pour résoudre le problème.

Changez d'emplacement. L'unité parents et l'unité bébé étaient probablement à la limite de la portée maximale, ou d'autres appareils sans fil fonctionnant à 2,4 GHz produisaient des interférences.

Réduisez la distance entre l'unité bébé et l'unité parents ou éteignez les autres appareils sans fil 2,4 GHz (ordinateurs portables, téléphones mobiles, micro-ondes, etc.). Le rétablissement de la connexion entre les unités peut prendre jusqu'à 15 secondes.

Redémarrez l'unité bébé et l'unité parents.

Vérifiez la puissance du signal du routeur Wi-Fi de votre unité bébé sur l'application Baby Monitor+. Elle fonctionne mieux lorsqu'elle indique « Excellent » ou « Bon ». Si le signal est faible, rapprochez le routeur Wi-Fi de l'unité bébé ou utilisez un répéteur Wi-Fi pour assurer une connexion stable et de bonne qualité permettant d'obtenir des performances optimales.

Réinitialisez le routeur et le modem. Débranchez-les, patientez environ 10 secondes, puis rebranchez-les.

Pour obtenir une connexion stable, en particulier la nuit, assurez-vous que l'unité bébé est branchée sur la prise secteur au moyen d'un adaptateur secteur adapté. Pour des performances de charge optimales, utilisez toujours l'adaptateur fourni.

Pour obtenir une connexion stable, en particulier la nuit, assurez-vous que l'unité bébé est branchée sur la prise secteur au moyen d'un adaptateur secteur adapté. Pour des performances de charge optimales, utilisez toujours l'adaptateur fourni. Si vous utilisez le mode Directe, essayez le mode Automatique ou vice versa. Procédez à des essais pour trouver le mode qui correspond le mieux à vos besoins.