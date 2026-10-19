Le café de ma machine espresso Philips Barista Brew n'est pas assez chaud.
Pour améliorer la température du café de votre machine espresso Philips Barista Brew, regardez la vidéo et lisez notre article ci-dessous.
Augmenter la température peut régler ce problème. Vous trouverez des instructions étape par étape dans notre article « Comment modifier les réglages de ma machine espresso Philips Barista Brew ? » et dans votre manuel d'utilisation.
Vous pouvez préchauffer votre machine et votre tasse en lançant la préparation d'un double espresso sans utiliser de café.
La température de votre café diminue toujours lorsque vous ajoutez du lait froid ou du lait moussé à la vapeur.
L'accumulation de calcaire dans la machine peut également faire baisser la température de votre café. Vous trouverez des instructions détaillées sur le détartrage de votre machine espresso Philips Barista Brew dans notre article « Comment détartrer ma machine espresso Philips Barista Brew ? » et dans votre manuel d'utilisation. Si ces solutions ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :PSA3218/01.