Assistance Philips La connexion entre l'unité bébé et l'application est souvent perdue

Si la connexion entre votre unité bébé et l'application Philips Avent Baby Monitor+ n'est pas satisfaisante, suivez les étapes ci-dessous pour améliorer la connexion.

Vérifiez si votre connexion Wi-Fi est bonne et stable. Vérifiez la puissance du signal Wi-Fi sur la page des paramètres de l'application. Elle fonctionne mieux lorsqu'elle indique « Excellent » ou « Bon ». Sinon, utilisez un répéteur Wi-Fi pour obtenir un signal plus puissant.

Assurez-vous d'utiliser la dernière version de l'application Philips Avent Baby Monitor+. Si ce n'est pas le cas, veuillez mettre à jour l'application sur votre smartphone.

Redémarrez l'application Philips Avent Baby Monitor+ sur votre smartphone.

Redémarrez votre modem et/ou le routeur.

Redémarrez l'unité bébé en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCD974/26 , SCD971/26 , SCD973/26 .