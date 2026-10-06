De l'eau ou de la vapeur fuit au niveau du bouton de détartrage et sous la base de la centrale vapeur Philips.

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Si la surface sous la base de la centrale vapeur Philips est humide ou si de la vapeur et/ou de l'eau fuit sous le bouton EASY DECALC, trouvez les causes et solutions possibles dans l'article ci-dessous.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : PSG7200/61, PSG7200/21, PSG7300/81. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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