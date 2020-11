Il n’est pas toujours possible de modifier l’adresse de livraison après avoir passé commande. Nous vous conseillons d’attendre de recevoir le numéro de suivi qui est généré une fois le produit expédié. Vous pourrez alors contacter UPS directement ou vous rendre sur le site UPS.com et y saisir votre numéro de suivi pour voir s’il est possible de modifier l’adresse de livraison. Il se peut que l’on vous demande de créer un compte chez UPS. Veuillez noter que notre service client ne peut pas vous aider à modifier l’adresse de livraison.