Chez Philips, la santé et la sécurité de nos clients et de nos employés sont notre priorité absolue. En cette période difficile, autour de l'apparition du coronavirus, nous prenons toutes les précautions nécessaires. Nous suivons donc les directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des autorités locales, et nous actualisons constamment nos mesures en conséquence.

Notre boutique en ligne est ouverte comme d'habitude. Bien que les circonstances soient difficiles, nous faisons tout notre possible pour continuer à vous offrir l'expérience que vous attendez de nous.