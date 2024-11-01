Termes recherchés
Le moniteur de télémétrie 5500 est un moniteur connecté, léger et tactile, succédant à la solution de monitorage IntelliVue MX40. Il marque une nouvelle étape en termes de simplicité d’utilisation clinique, de sécurité des données patient ainsi que d’efficacité clinique et opérationnelle.
Demande de contact
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Navigation tactile intuitive
Navigation tactile intuitive
Navigation tactile intuitive
Navigation tactile intuitive
Mesurez ce qui est vital
Mesurez ce qui est vital
Mesurez ce qui est vital
Mesurez ce qui est vital
Exploitez votre investissement existant
Exploitez votre investissement existant
Exploitez votre investissement existant
Exploitez votre investissement existant
Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
Analyse axée sur les données
Analyse axée sur les données
Analyse axée sur les données
Analyse axée sur les données
Solide et résistant pour une utilisation quotidienne
Solide et résistant pour une utilisation quotidienne
Solide et résistant pour une utilisation quotidienne
Moins, mais mieux
Moins, mais mieux
Moins, mais mieux
Navigation tactile intuitive
Navigation tactile intuitive
Navigation tactile intuitive
Navigation tactile intuitive
Mesurez ce qui est vital
Mesurez ce qui est vital
Mesurez ce qui est vital
Mesurez ce qui est vital
Exploitez votre investissement existant
Exploitez votre investissement existant
Exploitez votre investissement existant
Exploitez votre investissement existant
Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Choix du type d’alimentation selon votre environnement
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
Améliorer les parcours de soins grâce à la mobilité
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
Libérez le potentiel de la surveillance télémétrique centralisée
Analyse axée sur les données
Analyse axée sur les données
Analyse axée sur les données
Analyse axée sur les données
Solide et résistant pour une utilisation quotidienne
Solide et résistant pour une utilisation quotidienne
Solide et résistant pour une utilisation quotidienne
Moins, mais mieux
Moins, mais mieux
Moins, mais mieux
|Capacity
|
|Type
|
|Écran
|
|Wireless Technology
|
|Capacity
|
|Type
|
|Capacity
|
|Type
|
|Écran
|
|Wireless Technology
|
Voir le produit
Voir le produit
Le PIC iX fait partie intégrante de l’environnement de monitorage Philips. Il est adapté aux unités de criticité réduite à élevée et assure l’échange des données patient – provenant d’appareils Philips ou d’autres fabricants – dans ces unités cliniques. Vous pouvez rationaliser les processus en permettant aux cliniciens – où qu’ils se trouvent dans l’hôpital – de détecter et de répondre à l’évolution de l’état des patients, et d’assurer la protection des données conformément aux normes strictes de l’industrie. Le PIC iX s’intègre à votre infrastructure existante et vous pouvez ainsi mettre en place rapidement de nouvelles unités afin de répondre à l’évolution de la prise en charge. Nous proposons une solution de gestion des appareils à distance qui améliore la disponibilité de vos systèmes et le suivi des performances car l’évolutivité et la flexibilité sont des facteurs essentiels.
Voir le produit
Le contrôleur de points d’accès IntelliVue Smart-hopping gère la configuration et le fonctionnement des points d’accès d’un réseau Smart-hopping.
Voir le produit
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Select country/regionSuisse (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.