Astonish TF, la technologie d’imagerie standard disponible sur les systèmes Temps de vol (ToF) Philips, améliore le contraste jusqu’à 30 % par rapport aux systèmes non équipés de la technologie ToF. Elle améliore le rapport signal-bruit, ce qui donne lieu à des images de grande qualité, obtenues plus rapidement et avec davantage de précision.