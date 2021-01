Grâce à son nouvel aimant révolutionnaire BlueSeal entièrement fermé, le système Ingenia Ambition S vous permet d’être plus productif¹ lors de vos opérations IRM sans hélium. Il offre une superbe qualité d’image, même pour les cas les plus complexes, et réalise les examens IRM jusqu’à 50 % plus vite² avec la technologie d’accélération Compressed SENSE pour toutes les anatomies, dans des acquisitions 2D et 3D. La rapidité du temps d’examen global est obtenue par la simplification de la prise en charge du patient au tunnel, avec le positionnement guidé du patient. En outre, l’Ingenia Ambition S offre une expérience immersive audiovisuelle pour calmer les patients et les guider au long des examens IRM.