Plus de possibilités pour une meilleure prise en charge

Le système Expression MR400 peut vous proposer des examens IRM permettant potentiellement à vos patients de rentrer plus rapidement chez eux. Il vous offre une surveillance de qualité des agents anesthésiques et de la température centrale, une architecture cardiaque avancée avec un signal ECG amélioré et une synchronisation (gating) sans fil, ainsi qu’une plus grande flexibilité de positionnement lors des examens IRM fonctionnels.