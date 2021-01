Avec une des meilleures résolutions à bas contraste et des images quasiment sans bruit*, l’IMR redéfinit la qualité des images scanner. Les innovations apportées au matériel et à l’algorithme de reconstruction garantissent une reconstruction rapide (moins de trois minutes pour la plupart des protocoles de référence), ce qui permet d’obtenir des résultats modélisés dans toutes les applications, même les plus exigeantes.