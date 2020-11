Superbes images. Gestion facile.



Faites vivre une expérience mémorable à vos clients. Des téléviseurs professionnels haut de gamme dans les chambres aux écrans tactiles à l'accueil, les écrans professionnels et les solutions d'affichage Philips vous aident à tout gérer de manière fluide. Des fonctionnalités uniques telles que l'Ambilight et CMND offrent plus d'interactivité, plus de contrôle et plus de style.