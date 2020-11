Résiste aux kilomètres

Le 4.0 T répond à une large gamme de besoins utilisateurs, comparé à un tapis de course classique. Équipé de longues rampes et d'un système d'inclinaison et déclinaison, il offre une vitesse de démarrage réduite et des programmes innovants. Ce modèle est polyvalent et adapté à un usage commercial, grâce à sa fabrication fiable.