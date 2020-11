Le siège pivote à 360 degrés et peut être avancé et reculé

Le siège rembourré est profilé pour une stabilité et un confort optimaux. Cela permet aux personnes hypotoniques ou non autonomes d'être mieux positionnées une fois assises. Le siège se déplace vers l'avant et l'arrière pour s'adapter à des personnes de tailles différentes et il est inclinable pour convenir à différents angles de hanche.