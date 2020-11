Téléchargement des mesures d'entraînement affichées

La console affiche les performances essentielles en temps réel. Il est également possible de télécharger le streaming en temps réel des données d'entraînement du patient. Les fenêtres affichent le temps, la vitesse, la longueur du pas, le nombre de pas, le nombre de watts, le compte de calories, les MET, la fréquence cardiaque, le niveau de résistance, la symétrie et la puissance. Vous avez le choix entre différents programmes : manuel, colline, plateau, intervalle, établissement, FC et symétrie.