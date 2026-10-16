99,7 %**
de données migrées avec succès
Moins d’une journée d’interruption des opérations grâce à un solide plan de migration des données.7
Économisez 8,9 min
lors de l’évaluation de la charge tumorale par rapport aux rapports uniquement textuels**
Économisez 8,9 min
lors de l’évaluation de la charge tumorale par rapport aux rapports uniquement textuels**
Une étude a montré que les comptes rendus multimédias peuvent faire gagner aux oncologues 8,9 minutes lors de l’évaluation de la charge tumorale d’un patient par rapport aux comptes rendus uniquement textuels.8