Avertissement

Disponibilité variable suivant les pays. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour plus de détails.

L’achat n’inclut pas de smartphone ni de tablette compatible. Pour obtenir la liste des smartphones ou tablettes compatibles, rendez-vous sur : www.philips.com/lumify-compatible-devices.

La version Android de Lumify peut être utilisée directement avec les appareils Android autorisés.

[1] https://www.philips.com/lumify-compatible-devices

[2] Basé sur les dimensions et le poids des sondes, hors smartphone ou tablette.

[3] La disponibilité varie en fonction des pays. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre ingénieur commercial Philips.