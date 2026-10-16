Avertissement

Disponibilité variable suivant les pays. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour plus de détails.

L’achat n’inclut pas de smartphone ni de tablette compatible. Pour obtenir la liste des smartphones ou tablettes compatibles, rendez-vous sur : www.philips.com/lumify-compatible-devices.

[1] Basé sur les dimensions et le poids des sondes, hors smartphone ou tablette.