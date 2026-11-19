Les capteurs possèdent un indice de protection IP68 pour la surveillance en milieu aquatique à 1 m de profondeur, pendant une période de 5 heures maximum.
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