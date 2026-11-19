Le moniteur fœtal FM50 est destiné aux cas antepartum et intrapartum les plus complexes. Il mesure le rythme cardiaque fœtal (y compris la surveillance non invasive de triplés), génère des alarmes et prend en charge l’ECG fœtal direct. Les paramètres maternels incluent les données du capteur Toco, la pression intra-utérine, la pression artérielle, la fréquence du pouls, l’oxymétrie de pouls et l’ECG. Il est également disponible dans une autre configuration : avec deux connecteurs de télémétrie dédiés à l’arrière ainsi qu’une sortie VGA pour l’affichage sur un écran externe.