Technologie
PureWave
Nombre d’éléments
192
Gamme de fréquences
9 - 2 MHz
Type de sonde
Convexe
Ouverture
53,76 millimètre
Champ d’acquisition
102°
Volume du champ d’acquisition
-
Modes
2D, Doppler pulsé et Doppler couleur orientables, Doppler énergie (CPA), Doppler énergie directionnel, imagerie SonoCT, technologie de visualisation XRES variable et imagerie harmonique multivariable
Applications
Adaptée aux examens généraux abdominaux (adultes et pédiatriques, y compris vasculaires), obstétriques, gynécologiques, urologiques, du cœur fœtal ainsi qu’aux applications interventionnelles
Utilisable pour les biopsies
Oui
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
Non
Caractéristiques physiques
-