La sonde convexe C9-2 PureWave offre une plage de fréquences d’émission étendue comprise entre 2 et 9 MHz ainsi que des performances élevées pour les échographies obstétriques, gynécologiques et abdominales. Désormais, une sonde offre des performances cliniques élevées pour un large éventail de types de patients, y compris les patients techniquement difficiles.