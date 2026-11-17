La sonde convexe C10-3V équipée de la technologie PureWave Crystal offre une plage de fréquences d’émission étendue de 3 à 10 MHz pour les applications endovaginales. La plage de fréquences d’émission étendue et le champ de vision large de la sonde Philips C10-3v offrent une visualisation de haute qualité lors des examens gynécologiques, obstétriques, obstétriques précoces et de fertilité. Cette sonde endovaginale offre des fonctionnalités d’imagerie de routine et avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et la compatibilité avec divers guides de biopsie.