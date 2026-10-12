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CO2 pour module de spirométrie IntelliVue. Capteur de débit, pour nouveau-né/nourrisson. Spirométrie, combiné, débit/CO2, sonde endotrachéale : < 4 mm (violet).
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Caractéristiques
Spirométrie
Type de patient
Nouveau-né
Informations sur le produit
Catégorie de produit
Gaz
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M1014A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Spirométrie
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Poids
0,780 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
10 par boîte
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatible avec d’autres consommables
N/A
Avertissement
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
Philips – Capteur de débit, nouveau-né\nSpirométrie - Philips