Avertissement

* Selon la définition de l’IA du groupe d’experts de haut niveau de l’UE.

1 Par rapport à Ingenia Elition X avec gradients Vega HP

2 Par rapport à Ingenia Elition X avec gradients Vega HP, mesurés en substance blanche du cerveau

3 Par rapport aux examens DTI/IRMf Philips sans la technologie MultiBand SENSE

4 Mesuré du début de la première acquisition à la fin de la dernière reconstruction. Inclut 1H (TSE pT2, FLAIR pT2, SSh DWI et pré&post FFE 3D pT1) + 23nA (avec voxels isotropes de 4 mm)

* Attention : dispositif d’expérimentation pour l’imagerie au fluor (19F). Limité par la loi fédérale des États-Unis à l’usage expérimental. L’imagerie clinique avec ce noyau nécessite l’utilisation d’un médicament approuvé. Aucun médicament approuvé par la FDA n’est actuellement disponible pour ce noyau.