FlexVision XL ist ein sehr flexibles Visualisierungskonzept, das Ihnen vollständige Flexibilität und Kontrolle über die Monitoranzeige am Tisch bietet. Auf dem großen 58"-High-Definition-LCD-Bildschirm können Sie mehrere hochauflösende Bilder in verschiedenen Layouts anzeigen – jeweils individuell angepasst an Ihre Bedürfnisse.