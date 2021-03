ClarifEye VR-Lösung für chirurgische Navigation

ClarifEye kombiniert Bildgebung und VR-Navigation in einem innovativen System und unterstützt so die präzise Planung und effektive Instrumentenführung für eine präzise Schraubenplatzierung [1]. Außerdem vereinheitlicht ClarifEye den Arbeitsablauf im Vergleich zu konventionellen Systemen für chirurgische Navigation. Die ClarifEye Lösung ist in die Azurion Plattform integriert.