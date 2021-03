Objektgetreue Scan-Ergebnisse



Die Auflösungsrückgewinnung kompensiert einen Teil der systemeigenen Auflösungsvarianz im 3D-Raum und ermöglicht so Bilder mit größerer Treue zum Scan-Objekt.



Bei einer Ganzkörper-Patientenstudie durch Forscher am Universitätsklinikum Salzburg in Österreich war mit ×Sharp eine verbesserte Darstellung kleiner Läsionen möglich. Die Anwendung von ×Sharp resultierte in einem höheren SUVmax im Vergleich zu Scans ohne ×Sharp. Die Größe der Läsionen lag im Bereich von 12 bis 20 mm.