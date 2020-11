Sicherheit



Wir ergreifen angemessene organisatorische, technische und administrative Massnahmen, um personenbezogene Daten in unserem Unternehmen zu schützen. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend gemäss dem nachfolgenden Abschnitt „Wie können Sie mit uns Kontakt aufnehmen?“.



Welche Rechte haben Sie?



Wenn Sie:

Fragen zu unserem Umgang mit personenbezogenen Daten stellen möchten; Ihre personenbezogenen Daten überprüfen, berichtigen lassen, aktualisieren, sperren lassen oder deren Verwendung einschränken möchten; die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten aus unserer Datenbank verlangen möchten; Ihre Einwilligung in unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zurückziehen möchten, ohne dass die Rechtmässigkeit der vor dieser Rücknahme erfolgten Verwendung betroffen ist; der Verwendung personenbezogener Daten zu Zwecken des Direktmarketings oder für unsere berechtigten Geschäftsinteressen widersprechen möchten; oder eine elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Übermittlung dieser Daten an ein anderes Unternehmen anfordern möchten (sofern geltendes Recht Ihnen dieses Recht auf Datenübertragbarkeit einräumt),

kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@philips.com. Wir werden Ihre Anfrage gemäss geltendem Recht bearbeiten.



Hinweis: Im CS-Portal können Benutzer ihre personenbezogenen Daten auf der Benutzerprofilseite aktualisieren.



Bitte geben Sie in Ihrer Anfrage genau an, welche personenbezogenen Daten geändert werden und ob Ihre personenbezogenen Daten in unserer Datenbank gesperrt werden sollen, oder teilen Sie uns mit, in welcher Form Sie unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken möchten. Zu Ihrem eigenen Schutz kommen wir nur Anfragen zu den personenbezogenen Daten nach, die mit der konkreten Absender-E-Mail-Adresse Ihrer Anfrage verknüpft sind. Zudem müssen wir gegebenenfalls Ihre Identität überprüfen, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können. Wir werden versuchen, Ihrer Anfrage so schnell wie praktisch umsetzbar nachzukommen.

Bitte beachten Sie, dass wir bestimmte Daten zu Dokumentationszwecken speichern und/oder alle Transaktionen, die Sie vor einer Änderungs- oder Löschanfrage begonnen haben, abschliessen müssen. Zudem können in unseren Datenbanken und sonstigen Datensätzen Restdaten verbleiben, die nicht gelöscht werden.

Wenn sich Ihr Aufenthaltsort in Kalifornien befindet und Sie unter 18 Jahre alt sowie ein registrierter Benutzer des CS-Portals sind, können Sie die Löschung von Inhalten oder Informationen, die Sie im CS-Portal veröffentlicht haben, über privacy@philips.com verlangen.



Wie lange bleiben die personenbezogenen Daten gespeichert?



Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie dies im Hinblick auf die Zwecke, zu denen sie erhoben wurden, erforderlich oder zulässig ist und soweit geltendes Recht dies zulässt. Bei der Bestimmung unserer Speicherfristen finden u.a. die folgenden Kriterien Anwendung:



(i) die Dauer unserer laufenden Beziehung zu Ihnen (z.B. solange Sie ein Konto bei uns haben und das CS-Portal nutzen);

(ii) ob eine rechtliche Vorgabe besteht, der wir unterliegen (z.B. schreiben bestimmte Gesetze vor, dass wir Aufzeichnungen zu Ihren Transaktionen über einen bestimmten Zeitraum speichern müssen, bevor wir sie löschen können); oder

(iii) ob eine Speicherung angesichts unseres rechtlichen Status ratsam ist (z.B. im Hinblick auf geltende Verjährungsfristen, Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Ermittlungen).



Nutzung des CS-Portals durch Minderjährige



Das CS-Portal ist nicht für Personen unter sechzehn (16) Jahren vorgesehen und wir erheben wissentlich keine personenbezogenen Daten von Personen unter 16 Jahren.



Hoheitsgebiet und grenzüberschreitende Übermittlung



Wir steuern und betreiben das CS-Portal aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Indien sowie den Niederlanden, weshalb es nicht den Gesetzen oder der Gerichtsbarkeit eines anderen Staates, Landes oder Territoriums ausserhalb der Niederlande unterliegt. Ihre personenbezogenen Daten können in jedem Land, in dem wir Einrichtungen haben oder in dem wir Dienstleister beauftragen, gespeichert und verarbeitet werden. Durch die Nutzung des CS-Portals stimmen Sie der Übermittlung von Daten aus dem Land, in dem Sie Ihren Aufenthaltsort haben, in andere Länder zu, einschliesslich der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Länder können Datenschutzbestimmungen haben, die sich von denen Ihres Landes unterscheiden. Unter bestimmten Umständen können Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden oder Sicherheitsbehörden in diesen anderen Ländern dazu berechtigt sein, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten.

Wenn Ihr Wohnsitz im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) liegt, können Ihre personenbezogenen Daten an unsere verbundenen Unternehmen oder Dienstleister in Ländern ausserhalb des EWRs übermittelt werden, deren Datenschutzniveau die Europäische Kommission gemäss den EWR-Standards als angemessen eingestuft hat (die vollständige Liste dieser Länder finden Sie hier).



Für Übermittlungen aus dem EWR in Länder, deren Datenschutzniveau die Europäische Kommission nicht als angemessen eingestuft hat, haben wir geeignete Massnahmen ergriffen, wie z.B. die Anwendung unserer verbindlichen Unternehmensregeln für Daten von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern [und/oder der von der Europäischen Kommission erlassenen Standard-Datenschutzklauseln], um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Sie können eine Kopie dieser Massnahmen erhalten, indem Sie den oben angegebenen Link anklicken oder sich an privacy@philips.com wenden.



Sensible personenbezogene Daten



Bitte senden Sie uns keine sensiblen personenbezogenen Daten zu und legen Sie uns gegenüber keine sensiblen personenbezogenen Daten offen (z.B. Sozialversicherungsnummern, Angaben zur ethnischen Herkunft, zu politischen Meinungen, zur Religion oder zu sonstigen Weltanschauungen, zum Gesundheitszustand, zu biometrischen oder genetischen Merkmalen, zu Vorstrafen oder Gewerkschaftszugehörigkeiten), weder über das CS-Portal noch über sonstige Kommunikationswege.



Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung



Wir können diese Datenschutzerklärung ggf. anpassen. Oberhalb dieser Datenschutzerklärung können Sie unter „Zuletzt aktualisiert“ sehen, wann diese Datenschutzerklärung zuletzt überarbeitet wurde. Alle Änderungen werden wirksam, sobald wir die überarbeitete Datenschutzerklärung auf dem CS-Portal veröffentlichen. Wenn Sie das CS-Portal nach der Veröffentlichung dieser Änderungen nutzen, akzeptieren Sie die überarbeitete Datenschutzerklärung.

Wie können Sie mit uns Kontakt aufnehmen?



Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder dazu haben, wie Philips Ihre personenbezogenen Daten verwendet, wenden Sie sich bitte über unser Kontaktformular an unseren Datenschutzbeauftragten. Alternativ haben Sie das Recht, bei einer für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.