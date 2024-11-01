Suchbegriffe

DE
FR
0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Heben Sie sich ab Heben Sie sich ab Heben Sie sich ab

      Signage Solutions Q-Line-Monitor

      65BDL3511Q/02

      Heben Sie sich ab

      Informieren und begeistern Sie mit einem professionellen Philips Q-Line Ultra HD-Display. Diese zuverlässige Lösung steht ab sofort nach Wunsch zur Verfügung.

      Dieser Produkt ist leider nicht mehr verfügbar

      Signage Solutions Q-Line-Monitor

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Nicht zugeordnet

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Q-Line-Monitor

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Heben Sie sich ab

      Einfach einzurichtendes 18-Stunden-Display.

      • 164 cm (65")
      • Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
      • Ultra HD
      Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

      Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

      Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

      FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden

      FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden

      Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.

      Planen Sie mit SmartPlayer was und wann Sie möchten

      Planen Sie mit SmartPlayer was und wann Sie möchten

      Verwandeln Sie Ihr USB-Gerät in eine wahrhaft kostengünstige Digital Signage-Lösung. Speichern Sie Ihre Inhalte (Video, Audio, Bilder) einfach auf Ihrem USB-Gerät, und schließen Sie Ihren Monitor an. Erstellen Sie Wiedergabelisten, und programmieren Sie Ihre Inhalte über das Menü auf dem Bildschirm. Genießen Sie dann Ihre eigenen Wiedergabelisten jederzeit und überall.

      Integrierter Mediaplayer. USB-Inhalte ganz einfach programmieren

      Programmieren Sie einfach Inhalte für die Wiedergabe über USB. Ihr Philips Professional Display wird zur Wiedergabe des Inhalts aus dem Standby-Modus aktiviert, und kehrt dann in den Standby-Modus zurück, sobald die Wiedergabe abgeschlossen ist.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        163.9  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        64.5  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        Auflösung des Displays
        3.840 x 2.160
        Pixelgröße
        0,372 x 0,372 mm
        Optimale Auflösung
        3.840 x 2.160 bei 60 Hz
        Helligkeit
        400  cd/m²
        Display-Farben
        1,07 Milliarden
        Kontrastverhältnis (Standard)
        1200:1
        Dynamisches Kontrastverhältnis
        500.000:1
        Reaktionszeit (Standard)
        8  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        178  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        178  Grad
        Panel-Technologie
        IPS
        Klinische Anzeige
        D-Anzeige voreingestellt (kompatibel mit DICOM Part 14)
        Glanzschleier
        25 %

      • Konnektivität

        Audio-Ausgang
        3,5-mm-Buchse
        Video-Eingang
        • 1 x DVI-I
        • 3 x HDMI 2.0
        • 2 x USB 2.0
        Audio-Eing.
        3,5-mm-Buchse
        Externe Steuerung
        • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse
        • RJ45
        • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse

      • Komfort

        Positionierung
        • Querformat (18/7)
        • Hochformat (18/7)
        Geteilte Matrix
        Bis zu 10 x 15
        Tastatursteuerung
        • Ausgeblendet
        • Sperrbar
        Fernbedienungssignal
        Sperrbar
        Signaldurchschleifung
        • RS232
        • IR-Durchschleifbetrieb
        Einfache Installation
        Intelligente Befestigungsmöglichkeit
        Energiesparfunktionen
        SmartPower
        Über das Netzwerk steuerbar
        • RS232
        • RJ45
        Start
        • Einschaltverzögerung
        • Einschaltstatus
        • Start auf Quelle
        Startfenster
        Philips Logo aktivieren/deaktivieren

      • Ton

        Integrierte Lautsprecher
        2 x 10 W RMS

      • Leistung

        Netzstrom
        100 bis 240 V~, 50/60 Hz
        Verbrauch (normal)
        165  W
        Verbrauch (max.)
        220 W
        Standby-Stromverbrauch
        <0,5 W
        Energiesparfunktionen
        SmartPower
        Energieeffizienzklasse
        G

      • Unterstützte Display-Auflösung

        Computerformate
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 720 x 400 bei 70 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1.152 x 864, 75 Hz
        • 1.152 x 870, 75Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1.280 x 800, 60 Hz
        • 1.280 x 1.024, 60 Hz
        • 1.440 x 900, 60 Hz
        • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
        • 1.680 x 1.050, 60 Hz
        • 1.920 x 1.080, 60 Hz
        Videoformate
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 60 Hz
        • 1.080i, 50, 60 Hz
        • 1.080p bei 50/60 Hz
        • 3.840 x 2.160, 30 Hz
        • 3.840 x 2.160, 60 Hz

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        1462,3  mm
        Produktgewicht
        27,80  kg
        Gerätehöhe
        837,3  mm
        Gerätetiefe
        68,9 mm (D bei Wandmontage)/89,9 mm (D am Griff)  mm
        Gerätebreite (Zoll)
        57,57  Zoll
        Gerätehöhe (Zoll)
        32.96  Zoll
        Wandhalterung
        400 x 400 mm, M8
        Gerätetiefe (Zoll)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  Zoll
        Rahmenbreite
        14,9 mm (einheitlicher Rahmen)
        Gerätegewicht (lb)
        61,29  lb

      • Betriebsbedingungen

        Höhenlage
        0 bis 3.000 m
        Temperaturbereich (in Betrieb)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50.000  Stunde(n)
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 ~ 60  °C
        Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]
        20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
        Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]
        5 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

      • Multimedia-Anwendungen

        USB-Videowiedergabe
        • H.264
        • JPEG
        • MPEG
        • WMV3
        USB-Bildwiedergabe
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-Audiowiedergabe
        • AAC
        • WMA
        • MPEG
        • HEAAC

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m)
        • Philips Logo (1 x)
        • Netzkabel
        • Abdeckung für AC-Schalter
        • Kurzanleitung (1 x)
        • Fernbedienung und AAA-Batterien
        • 1 x RS232 Daisy-Chain-Kabel
        • USB-Abdeckung und Schraube 1 x
        • 3 x Kabelklemmen

      • Sonstiges

        Bildschirmanzeigesprachen
        • Arabisch
        • Englisch
        • Französisch
        • Deutsch
        • Italienisch
        • Japanisch
        • Polnisch
        • Russisch
        • Spanisch
        • Chinesisch
        • Türkisch
        • Chinesisch (traditionell)
        Gewährleistung
        3 Jahre Garantie
        Behördliche Zulassung
        • CE
        • FCC, Class A
        • CB
        • BSMI
        • VCCI
        • CU
        • ETL
        • EMF
        • PSB

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.