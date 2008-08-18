Legen Sie verschiedene Starteinstellungen für SmartControl fest.

Sie möchten in einer Netzwerkumgebung die Starteinstellungen aller Displays kontrollieren, wenn diese nach einem Stromausfall wieder ans Stromnetz angeschlossen sind. Über die RS232 Kommandos sind vier unterschiedliche Starteinstellung für SmartControl möglich: Powerstatus, Eingabequelle, Lautstärke und Bildformat. Sie können für alle 4 Einstellungen die Erinnerungsfunktion des Displays nutzen, sodass der letzte Status eingestellt bleibt, oder eine feste Einstellung auswählen, wenn das Display wieder an den Strom angeschlossen wird.