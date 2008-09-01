Komplette Signage-Lösung

Sie haben bereits einen Büro-PC mit PowerPoint, eine Digitalkamera mit PC-Anwendung zur Bild- und Videoverwaltung sowie Ihr Philips Signage-Display der Serie BDLx231Cx/00? Alles, was Sie nun noch benötigen, ist ein zusätzliches Element, und schon können Sie mit Digital Signage in Ihrem Geschäft oder Ihrer Abteilung beginnen. Easy Advertiser ist eine Komplettlösung bestehend aus einem USB-Stick mit 1 GB, allen erforderlichen Kabeln, einer Halterung und einer Smartcard mit High-Tech-Elektronik zur Wiedergabe von USB-Inhalten, die Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Easy Advertiser Publisher PC-Programm erstellt haben. Installieren Sie die Smartcard nach den Anweisungen im Benutzerhandbuch.