Benutzerfreundliche, unabhängige Medienwerbekarte, die mit unseren professionellen Signage-Monitoren zur Planung von Medieninhalten verwendet werden kann. Zusammen mit EA Publisher können Sie Ihre eigenen Inhalte erstellen und Diashows und Filme über 24 Stunden täglich planen.
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Easy Advertiser
Die perfekte, einfache Signage-Lösung
Easy Advertiser
Komplette Signage-Lösung
Sie haben bereits einen Büro-PC mit PowerPoint, eine Digitalkamera mit PC-Anwendung zur Bild- und Videoverwaltung sowie Ihr Philips Signage-Display der Serie BDLx231Cx/00? Alles, was Sie nun noch benötigen, ist ein zusätzliches Element, und schon können Sie mit Digital Signage in Ihrem Geschäft oder Ihrer Abteilung beginnen. Easy Advertiser ist eine Komplettlösung bestehend aus einem USB-Stick mit 1 GB, allen erforderlichen Kabeln, einer Halterung und einer Smartcard mit High-Tech-Elektronik zur Wiedergabe von USB-Inhalten, die Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Easy Advertiser Publisher PC-Programm erstellt haben. Installieren Sie die Smartcard nach den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
Benutzerfreundliche PC-Anwendung zur Inhaltsverwaltung
Wenn Sie Inhalte für Werbezwecke oder die Unternehmenskommunikation selbst erstellen, möchten Sie die Standardtools verwenden, die Sie bereits besitzen und dazu eine benutzerfreundliche Publishing-Anwendung kombinieren? Der Easy Advertiser Publisher ist ein Windows-Programm, das MS PowerPoint-Folien, JPEG-Fotos und Filme im MPEG-Format importieren kann. Das Programm unterstützt Sie beim Erstellen von Zeitplänen für die Anzeige des richtigen Inhalts zur richtigen Zeit – und das über 24 Stunden hinweg. Der Ablauf ist ganz einfach: Inhalt erstellen, Inhalt importieren, Zeitplan für Inhalt festlegen, Inhalt durch Speichern auf USB-Massenspeichergerät veröffentlichen
Kompatibel mit RoHS-Normen zum Schutz der Umwelt
Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.
Keine Internetinstallation und -verbindung erforderlich
Hierbei handelt es sich um ein unabhängiges, leicht zu installierendes Produkt für Ihre Public Signage-Aktivitäten, das Ihnen Abonnements und andere Installationsaktivitäten erspart. Das Produkt gibt Inhalte von einem USB-Massenspeichergerät wieder: Dabei ist kein Internet erforderlich. Sie speichern den Inhalt einfach mit Ihrem Büro- oder Privat-PC und der mitgelieferten PC-Anwendung auf dem USB-Massenspeichergerät, schließen es an die Karte an, die im Display installiert ist und starten die Wiedergabe.
Kombinieren Sie MS PowerPoint-Folien, Bilder und Videos
Sie wünschen sich völlige kreative Freiheit beim Zusammenstellen der Bilder von Ihrer Digitalkamera, MS PowerPoint-Folien und der Filme (bis zu 720 Pixel, High Definition!), die Sie erstellt haben, und zwar unabhängig vom Erstellungszeitpunkt und der Reihenfolge der Erstellung? Mit Easy Advertiser können Sie diese beliebig mischen und kombinieren, um eine optimale Publikumswirkung zu erzielen.
Planen Sie was und wann Sie möchten
Sie können ohne Einschränkungen den richtigen Inhalt für die richtige Zeit planen – mit einer Unterteilung über 24 Stunden hinweg, um den Informationsanforderungen Ihrer Kunden in vollem Maße gerecht zu werden. Erstellen Sie mit der Easy Advertiser Publisher PC-Anwendung ein oder mehrere Zeitfenster. Fügen Sie mit der Drag & Drop-Funktion Inhalte in das entsprechende Zeitfenster ein. Exportieren Sie die Inhalte über diese Anwendung auf ein USB-Massenspeichergerät, stecken Sie das USB-Gerät in die Karte ein, und schon startet Ihre Präsentation, so wie Sie es festgelegt haben.
Automatischer Standby-Modus, wenn kein Plan aktiv ist
Wenn für Ihr Public Signage Display kein Inhalt geplant ist, sollte es in den Standby-Modus wechseln. Der dadurch eingesparte Strom schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Mit der Fernbedienung können Sie diesen Modus jederzeit deaktivieren und das Display für andere Zwecke, z. B. zur DVD-Wiedergabe, verwenden.
Holen Sie das Optimum aus Ihrem Display heraus, und zeigen Sie HD-Videos mit 720 Pixeln an!
Je höher die Videoqualität, desto besser der Eindruck, den Ihre Kunden von Ihnen gewinnen. Qualitativ hochwertige MPEG2 HD-Videos (720 Pixel), die auf ein USB-Massenspeichergerät exportiert wurden, werden klar und deutlich und ohne Störfaktoren oder Artefakte wiedergegeben.
Eine einzige Fernbedienung für alles
Die im Lieferumfang Ihres Displays enthaltene Fernbedienung funktioniert nahtlos mit Ihrer Anwendung. Ganz gleich, welche Funktion oder welche Eigenschaft – sie ist über diese Fernbedienung steuerbar.