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      Public Signage Karten

      CRD01/00

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      Easy Advertiser

      Benutzerfreundliche, unabhängige Medienwerbekarte, die mit unseren professionellen Signage-Monitoren zur Planung von Medieninhalten verwendet werden kann. Zusammen mit EA Publisher können Sie Ihre eigenen Inhalte erstellen und Diashows und Filme über 24 Stunden täglich planen.

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      Public Signage Karten

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      Public Signage Karten

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      Easy Advertiser

      Die perfekte, einfache Signage-Lösung

      • Easy Advertiser

      Komplette Signage-Lösung

      Sie haben bereits einen Büro-PC mit PowerPoint, eine Digitalkamera mit PC-Anwendung zur Bild- und Videoverwaltung sowie Ihr Philips Signage-Display der Serie BDLx231Cx/00? Alles, was Sie nun noch benötigen, ist ein zusätzliches Element, und schon können Sie mit Digital Signage in Ihrem Geschäft oder Ihrer Abteilung beginnen. Easy Advertiser ist eine Komplettlösung bestehend aus einem USB-Stick mit 1 GB, allen erforderlichen Kabeln, einer Halterung und einer Smartcard mit High-Tech-Elektronik zur Wiedergabe von USB-Inhalten, die Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Easy Advertiser Publisher PC-Programm erstellt haben. Installieren Sie die Smartcard nach den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

      Benutzerfreundliche PC-Anwendung zur Inhaltsverwaltung

      Wenn Sie Inhalte für Werbezwecke oder die Unternehmenskommunikation selbst erstellen, möchten Sie die Standardtools verwenden, die Sie bereits besitzen und dazu eine benutzerfreundliche Publishing-Anwendung kombinieren? Der Easy Advertiser Publisher ist ein Windows-Programm, das MS PowerPoint-Folien, JPEG-Fotos und Filme im MPEG-Format importieren kann. Das Programm unterstützt Sie beim Erstellen von Zeitplänen für die Anzeige des richtigen Inhalts zur richtigen Zeit – und das über 24 Stunden hinweg. Der Ablauf ist ganz einfach: Inhalt erstellen, Inhalt importieren, Zeitplan für Inhalt festlegen, Inhalt durch Speichern auf USB-Massenspeichergerät veröffentlichen

      Kompatibel mit RoHS-Normen zum Schutz der Umwelt

      Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.

      Keine Internetinstallation und -verbindung erforderlich

      Hierbei handelt es sich um ein unabhängiges, leicht zu installierendes Produkt für Ihre Public Signage-Aktivitäten, das Ihnen Abonnements und andere Installationsaktivitäten erspart. Das Produkt gibt Inhalte von einem USB-Massenspeichergerät wieder: Dabei ist kein Internet erforderlich. Sie speichern den Inhalt einfach mit Ihrem Büro- oder Privat-PC und der mitgelieferten PC-Anwendung auf dem USB-Massenspeichergerät, schließen es an die Karte an, die im Display installiert ist und starten die Wiedergabe.

      Kombinieren Sie MS PowerPoint-Folien, Bilder und Videos

      Sie wünschen sich völlige kreative Freiheit beim Zusammenstellen der Bilder von Ihrer Digitalkamera, MS PowerPoint-Folien und der Filme (bis zu 720 Pixel, High Definition!), die Sie erstellt haben, und zwar unabhängig vom Erstellungszeitpunkt und der Reihenfolge der Erstellung? Mit Easy Advertiser können Sie diese beliebig mischen und kombinieren, um eine optimale Publikumswirkung zu erzielen.

      Planen Sie was und wann Sie möchten

      Sie können ohne Einschränkungen den richtigen Inhalt für die richtige Zeit planen – mit einer Unterteilung über 24 Stunden hinweg, um den Informationsanforderungen Ihrer Kunden in vollem Maße gerecht zu werden. Erstellen Sie mit der Easy Advertiser Publisher PC-Anwendung ein oder mehrere Zeitfenster. Fügen Sie mit der Drag & Drop-Funktion Inhalte in das entsprechende Zeitfenster ein. Exportieren Sie die Inhalte über diese Anwendung auf ein USB-Massenspeichergerät, stecken Sie das USB-Gerät in die Karte ein, und schon startet Ihre Präsentation, so wie Sie es festgelegt haben.

      Automatischer Standby-Modus, wenn kein Plan aktiv ist

      Wenn für Ihr Public Signage Display kein Inhalt geplant ist, sollte es in den Standby-Modus wechseln. Der dadurch eingesparte Strom schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Mit der Fernbedienung können Sie diesen Modus jederzeit deaktivieren und das Display für andere Zwecke, z. B. zur DVD-Wiedergabe, verwenden.

      Holen Sie das Optimum aus Ihrem Display heraus, und zeigen Sie HD-Videos mit 720 Pixeln an!

      Je höher die Videoqualität, desto besser der Eindruck, den Ihre Kunden von Ihnen gewinnen. Qualitativ hochwertige MPEG2 HD-Videos (720 Pixel), die auf ein USB-Massenspeichergerät exportiert wurden, werden klar und deutlich und ohne Störfaktoren oder Artefakte wiedergegeben.

      Eine einzige Fernbedienung für alles

      Die im Lieferumfang Ihres Displays enthaltene Fernbedienung funktioniert nahtlos mit Ihrer Anwendung. Ganz gleich, welche Funktion oder welche Eigenschaft – sie ist über diese Fernbedienung steuerbar.

      Technische Daten

      • Konnektivität

        USB
        USB 2.0 x 1
        Weitere Anschlüsse
        HDMI

      • Komfort

        Behördliche Zulassung
        • CE-Zeichen
        • RoHS
        • C-Tick
        Uhr
        24/12-Stunden-Anzeige
        Verfügb. Sprache: Benutzeroberfläche
        • Englisch
        • Französisch
        • Deutsch
        • Spanisch
        • Italienisch

      • Multimedia-Anwendungen

        Verbesserung der Wiedergabe
        • Diashow (Bilder)
        • Diashow (Bilder und Filme)
        • Auswählbare Anzeigeintervalle
        Wiedergabeformate
        • JPEG (24 Bit Farbtiefe, nicht progr.)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720 Pixel)
        Wiedergabemodus
        • Inhaltsplanung über 24 Stunden
        • Automatischer Standby-Modus
        • Manuelle Wiedergabe
        • Kontinuierliche Wiedergabe aller Inhalte

      • PC-Software-Anwendung

        Content Management
        • Erstellen eines Inhaltszeitplans über 24 Stunden
        • Erstellen mehrerer Diashows
        • Drehen von Bildern
        • Miniatur-Ansicht
        • Filmstreifen-Ansicht
        • Veröffentlichen von Zeitplandateien auf USB
        Unterstützte Dateiformate
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720 Pixel)
        • MS PowerPoint 2003
        Unterstützte Betriebssysteme
        Windows XP

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Kurzanleitung
        • CD-ROM mit Software und Handbuch
        • Garantiekarte
        • USB-Flash-Speicher mit 1 GB
        • Kunststoff-Abdeckkappe
        • HDMI-Kabel
        • Externes Netzteil
        • Netzteilhalterung
        Optionales Zubehör
        • VESA-Adapterplatte BM04211
        • Bewegliche Wandhalterung BM02212
        • Deckenhalterung BM01311
        • Deckenplatte BM1321
        • Verlängerungsrohr 150 cm BM01711
        • Verlängerungsrohr 150 cm BM01811
        • Verlängerungsrohr 80 cm BM01611

      • Verwandte Produkte

        Kompatibel mit
        • BDL3231C
        • BDL4231C

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Kurzanleitung
      • CD-ROM mit Software und Handbuch
      • Garantiekarte
      • USB-Flash-Speicher mit 1 GB
      • Kunststoff-Abdeckkappe
      • HDMI-Kabel
      • Externes Netzteil
      • Netzteilhalterung
      • Optionales Zubehör: VESA-Adapterplatte BM04211
      • Optionales Zubehör: Bewegliche Wandhalterung BM02212
      • Optionales Zubehör: Deckenhalterung BM01311
      • Optionales Zubehör: Deckenplatte BM1321
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      • Optionales Zubehör: Verlängerungsrohr 150 cm BM01811
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