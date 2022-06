Ajouter des plantes d’intérieur est une option simple pour augmenter le taux d’humidité général, mais un petit coup de pouce est nécessaire lorsque les niveaux tombent trop bas. Investir dans un humidificateur de qualité, comme le purificateur et humidificateur 2-en-1 Series 3000i, peut faire une grande différence, car non seulement il contribue à maintenir un taux d’humidité constant, mais il purifie aussi l’air.



Maintenant que vous connaissez les causes potentielles d’un air trop sec dans une maison et les symptômes à repérer, vous pourrez plus facilement les identifier et trouver des solutions pour améliorer le taux d’humidité chez vous.