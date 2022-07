Le presse-agrumes lent se distingue de la centrifugeuse par le mode d'extraction du jus. Le presse-agrumes centrifugeuse broie les fruits et légumes et sépare le jus de la pulpe grâce à la force centrifugeuse, tandis que le presse-agrumes lent presse lentement le jus des fruits et légumes. Aucun des deux extracteurs de jus ne génère de chaleur pendant l'extraction du jus. Les deux extracteurs de jus tirent le meilleur parti de vos fruits et légumes frais et présentent donc des niveaux similaires de vitamines et de nutriments.



Par rapport à un centrifugeuse, un extracteur de jus lent presse un jus plus concentré contenant plus de fibres et le rendement en jus est plus élevé avec un extracteur de jus lent. D'autre part, le jus obtenu avec un extracteur de jus est prêt plus rapidement, car vous n'avez pas besoin de couper les fruits et légumes, grâce au grand entonnoir de remplissage.