Mutter und Kind
masthead neu3 L

Von Anfang an an Ihrer Seite


Wir bei Philips entwickeln Technologien und Lösungen, die Sie durch Ihr ganzes Leben begleiten – und damit beginnen wir schon vor der Geburt.

Video Philips Avent

Erleben Sie mehr im Video

    Und das Abenteuer beginnt

    Zeitplan: Schwangerschaft
    leer banner image

    Schwangerschaft & Ultraschall

    Das schönste Foto der Welt

     

    Diesen Moment werden Sie nie vergessen: Unsere 3D-Ultraschalltechnologie lässt Sie zum ersten Mal Ihr Kind sehen. Ärzte wiederum können sich auf hochauflösende, detailgetreue Aufnahmen verlassen und so helfen, Schwangerschaft und Geburt sicherer zu machen. Weltweit vertrauen sie dabei auf Philips. Wir zeigen Ihnen gerne, warum.

    Video Philips Ultraschall

    Erleben Sie mehr im Video

    Ultraschallgeräte von Philips

    Hochwertige moderne Geräte für eine Vielzahl von Einsatzgebieten

    Philips Ultraschall
    Zeitplan: Geburt
    leer banner image

    Geburt

    Geburt mit dem kabellosen Wehenschreiber

     

    Eine Geburt ist ein wunderbares Ereignis – aber auch anstrengend für Sie und Ihr Kind. Ihrer beider Sicherheit ist das Wichtigste für Hebammen und Ärzte. Darum werden die Herztöne der Mutter, des Kindes sowie die Wehen überwacht. Weil wir aber wissen, dass Bewegung bei der Geburt guttut, haben wir eine kabellose Lösung entwickelt, die eine hohe Bewegungsfreiheit bietet.

    Video Philips Wehenschreiber

    Erleben Sie mehr im Video

    Mother & Child Care

    Ob in der Geburtshilfepraxis, im Krankenhaus oder zu Haus –
    modernste medizinische Versorgung für Mutter und Kind

    Philips Wehenschreiber
    Zeitplan: Stillzeit
    leer banner image

    Stillzeit

    Für ein entspanntes Stillerlebnis

     

    Stillen ist das Beste für Ihr Kind. Doch egal, für welche Art der Ernährung Sie sich entscheiden, wir haben dafür die optimale Unterstützung. Unsere Milchpumpe ist in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche fliessen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Die bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei. Das integrierte weiche Massagekissen regt dabei sanft den Milchfluss an.

    Video Philips Handmilchpumpe

    Erleben Sie mehr im Video

    Komfort-Handmilchpumpe
    von Philips Avent

    Mehr Komfort für mehr Milch auf natürliche Weise

    Philips Komfort-Handmilchpumpe
    Mehr zur Milchpumpe
    Zeitplan: Flaschenernährung
    leer banner image

    Füttern

    Nach dem Vorbild der Natur

     

    Um Ihnen die Kombination von Stillen und Flaschenernährung zu erleichtern, hat Philips AVENT Produkte entwickelt, die sich an der Natur orientieren: z.B. eine Flasche, die ein spezielles Anti-Kolik-System bietet. Ihr einzigartiger, nach dem Vorbild der mütterlichen Brust geformter Sauger macht den Wechsel zwischen Stillen und Flaschenernährung kinderleicht.

    Video Philips Naturnah Flasche

    Erleben Sie mehr im Video

    Naturnah Flaschen-Starter-Set

    Die Flasche nach dem Vorbild der Natur

    Philips Avent Naturnah Flasche
    Mehr zur Naturnahflasche
    Zeitplan: Babyphone
    leer banner image

    Babyphone

    Immer ganz nah bei dem Baby

     

    Für Ihr Baby ist jeder Tag ein grosser Tag. Wir sorgen mit unseren Babyphone dafür, dass Sie rund um die Uhr bei ihm sein können, damit Sie und Ihr Baby beide abends beruhigt schlafen können.

    Video Philips Babyphone

    Erleben Sie mehr im Video

    DECT-Audio-Babyphone

    Immer eine sichere Verbindung zu Ihrem Baby

    Brush Head 4
    Mehr zum Babyphone

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

    Ich verstehe

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.