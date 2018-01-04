Wir bei Philips entwickeln Technologien und Lösungen, die Sie durch Ihr ganzes Leben begleiten – und damit beginnen wir schon vor der Geburt.
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Und das Abenteuer beginnt
Schwangerschaft & Ultraschall
Das schönste Foto der Welt
Diesen Moment werden Sie nie vergessen: Unsere 3D-Ultraschalltechnologie lässt Sie zum ersten Mal Ihr Kind sehen. Ärzte wiederum können sich auf hochauflösende, detailgetreue Aufnahmen verlassen und so helfen, Schwangerschaft und Geburt sicherer zu machen. Weltweit vertrauen sie dabei auf Philips. Wir zeigen Ihnen gerne, warum.
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Ultraschallgeräte von Philips
Hochwertige moderne Geräte für eine Vielzahl von Einsatzgebieten
Geburt
Geburt mit dem kabellosen Wehenschreiber
Eine Geburt ist ein wunderbares Ereignis – aber auch anstrengend für Sie und Ihr Kind. Ihrer beider Sicherheit ist das Wichtigste für Hebammen und Ärzte. Darum werden die Herztöne der Mutter, des Kindes sowie die Wehen überwacht. Weil wir aber wissen, dass Bewegung bei der Geburt guttut, haben wir eine kabellose Lösung entwickelt, die eine hohe Bewegungsfreiheit bietet.
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Mother & Child Care
Ob in der Geburtshilfepraxis, im Krankenhaus oder zu Haus – modernste medizinische Versorgung für Mutter und Kind
Stillzeit
Für ein entspanntes Stillerlebnis
Stillen ist das Beste für Ihr Kind. Doch egal, für welche Art der Ernährung Sie sich entscheiden, wir haben dafür die optimale Unterstützung. Unsere Milchpumpe ist in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche fliessen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Die bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei. Das integrierte weiche Massagekissen regt dabei sanft den Milchfluss an.
Um Ihnen die Kombination von Stillen und Flaschenernährung zu erleichtern, hat Philips AVENT Produkte entwickelt, die sich an der Natur orientieren: z.B. eine Flasche, die ein spezielles Anti-Kolik-System bietet. Ihr einzigartiger, nach dem Vorbild der mütterlichen Brust geformter Sauger macht den Wechsel zwischen Stillen und Flaschenernährung kinderleicht.
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