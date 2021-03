Stillen ist das Beste für Ihr Kind. Doch egal, für welche Art der Ernährung Sie sich entscheiden, wir haben dafür die optimale Unterstützung. Unsere Milchpumpe ist in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche fliessen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Die bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei. Das integrierte weiche Massagekissen regt dabei sanft den Milchfluss an.