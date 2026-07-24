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Entdecken Sie unsere innovativen, nachhaltigen Lösungen für eine hochwertige Patientenversorgung
Gesünderes Leben für Sie und Ihre Familie und in Ihrem Zuhause
Führende Technologien für Sie und Ihre Patienten
Nachhaltige Lösungen
Entwickelt für Langlebigkeit.
Wir bei Philips glauben daran, dass es bei Innovationen um das Kreieren hochwertiger Produkte geht, die Sie lange nutzen und dann recyceln können. Wir arbeiten schon seit Jahren mit dieser Idee und setzen sie auf viele Weisen um. Und das ist erst der Anfang.
Bei fortlaufenden monatlichen Nachbehandlungen gemäß dem empfohlenen Behandlungsplan.