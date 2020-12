Egal für welche Babyphone-Variante Sie sich am Ende entscheiden werden: Bei den Philips Avent Babyphones können Sie sich auf hohe Technologiestandards freuen, die Ihnen mit praktischen Features den Elternalltag erleichtern. Entdecken Sie drei unschlagbare Argumente unserer Babyphones:

1. Zuverlässigkeit: Philips Avent Babyphones mit hoher Reichweite

Die wichtigste Aufgabe eines Babyphones ist es, die Verbindung zwischen Baby und Eltern aufrecht zu erhalten, ohne dass Sie sich jederzeit im selben Raum aufhalten müssen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass das Babyphone eine hohe Reichweite aufweist und so die Verbindung auch bei einigen Metern Entfernung aufrecht erhalten bleibt. Bei den angegebenen Reichweiten von Babyphones wird häufig zwischen der Reichweite im Freien und in Gebäuden unterschieden. Auf diese Angaben sollten Sie bei der Anschaffung eines Babyphones besonders gut achten.

Philips Avent Babyphones besitzen eine hohe Reichweite, damit Sie auch während des Mittagsschlafs und am Abend vollkommen unbesorgt sein können. Die hohe Empfangsreichweite schafft Ihnen als Elternteil mehr Freiräume. Sie können sich also auch bedenkenlos auf die Terrasse setzen und dabei auf die zuverlässige Verbindung des Babyphones bauen. Sollten Sie sich doch einmal aus der Babyphone-Reichweite entfernen, warnt Sie das Gerät mit einem Signal – Sie können also zu jedem Zeitpunkt beruhigt sein.

2. Optimale Sicherheit: Störungsfrei und sicher verbunden

Um Ihnen ein ideales Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, sind Babyphones von Philips Avent mit der DECT-Technologie ausgestattet. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) sorgt für eine störungsfreie und private Übermittlung der Signale des Babyphones. Ungewünschte Interferenzen mit anderen Empfangsgeräten, wie zum Beispiel Handys oder kabellosen Telefonen, werden vermieden. Die Übertragung der Tonsignale per DECT-Technologie sorgt für eine hohe Klangqualität und macht die DECT-Babyphone von Philips Avent zudem besonders sicher gegen ungewünschte Zuhörer.

Für einen besonders energiesparenden Betrieb der Philips Avent Babyphone sorgt der intelligente ECO-Modus. Einige Funktionen der Babyphone-Einheiten werden zeitweise deaktiviert und unmittelbar wieder eingeschaltet, sobald die Baby-Einheit Geräusche Ihres Nachwuchses vernimmt. Eine stabile Verbindung ist auch bei aktiviertem ECO-Modus zu jedem Zeitpunkt gegeben.

3. Hilfreiche Zusatzfeatures: So clever sind unsere Babyphones

Raumklima-Überwachung: Die Regulation der Körpertemperatur von Babys ist noch nicht vollständig ausgeprägt, sodass leichte Temperaturunterschiede nur schwer ausgeglichen werden können. Auch eine geringe Luftfeuchtigkeit kann negative Auswirkungen für Ihren Nachwuchs haben, denn trockene Augen und ein kratziger Hals sind davon häufig die Folge. Ideal ist eine Temperatur von 16 bis 20 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 40-60 %. Philips Avent Babyphones messen das Raumklima automatisch und zeigen die Messergebnisse ganz einfach auf der Eltern-Einheit des Babyphones an.

Babyphone mit Gegensprechfunktion: Wenn Ihr Kind zu weinen beginnt, reicht manchmal schon der vertraute Klang der Elternstimme, um es wieder zu beruhigen. Bei Babyphonen mit Gegensprechfunktion ist sowohl die Baby- als auch die Eltern-Einheit mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher ausgestattet. Sie können also bereits erste Beruhigungsversuche über die Gegensprechfunktion Ihres Babyphones angehen, bevor Sie sich auf den Weg ins Kinderzimmer machen.

Einschlafhilfe: Wählen Sie auf dem Babyphone zwischen fünf unterschiedlichen Melodien aus, die beruhigend auf Ihr Baby einwirken. Währenddessen sorgt das warme Nachtlicht für eine kuschelige Atmosphäre, sodass Ihr Nachwuchs schnell ins Land der Träume gleiten kann.

Welches Babyphone kommt für Sie in Frage?

Bei der grossen Auswahl kann es für angehende Eltern ein bisschen unübersichtlich werden, wenn es zu der Frage kommt: Welches Babyphone ist denn nun das richtige für uns? Darauf gibt es zwar keine allgemeingültige Antwort, folgende drei Fragen sollten Ihnen jedoch bei der Kaufentscheidung behilflich sein:

1. Reicht Ihnen die reine Audioübertragung aller Geräusche aus dem Kinderzimmer oder würde es Sie mehr beruhigen, wenn Sie zusätzlich die Möglichkeit hätten, Ihren Nachwuchs auf dem Videodisplay des Babyphones zu sehen?

2. Wohnen Sie in einer kleinen Wohnung oder sind Ihre vier Wände eher weitläufig? Je nach Wohnsituation sollten Sie ein Babyphone mit hoher Reichweite auswählen, um jederzeit in Verbindung mit der Baby-Einheit zu stehen.

3. Wollen Sie Ihr Baby auch über das Babyphone per Gegensprechfunktion beruhigen können?

Die Antworten auf diese Fragen werden Ihnen entscheidend dabei helfen, die richtige Richtung in Sachen Babyphone-Suche einzuschlagen. Machen Sie sich in Ruhe Gedanken darüber und werden Sie anschliessend in unserem Sortiment fündig.