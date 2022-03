Mit Philips LongerLife Xenon-Lampen fahren Sie dank einer Garantie von bis zu 7 Jahren sorgenfrei. Statten Sie Ihr Fahrzeug mit Xenon LongerLife-Lampen aus, ohne an Lampenausfälle denken zu müssen. Auf Philips LongerLife Xenon Lampen gilt automatisch eine 4-jährige Garantie.

Um Anspruch auf unsere erweiterte Garantie zu haben, muss die Registrierung innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf abgeschlossen werden.

Registrieren Sie einfach Ihren Kauf online, und verlängern Sie so Ihre Garantie kostenlos um weitere 3 Jahre. So sind Sie in den nächsten 7 Jahren mit einem sicheren Gefühl unterwegs.