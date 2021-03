Den Weg für eine gesunde Zukunft ebnen

Unterstützung für Mütter, die Stillzeit zu verlängern



Philips Avent ist bestrebt, Mütter dabei zu unterstützen, mit dem Stillen anzufangen und die Stillzeit zu verlängern. Wir wissen um die wichtige Rolle des Stillens für eine gesunde Entwicklung des Kindes und die Gesundheit der Mutter.



Um Babys einen gesunden Start ins Leben zu ermöglichen, halten wir uns an die Empfehlungen der WHO und die Richtlinien der AAP. Ziel ist es, dass Mütter 6 Monate lang ausschliesslich stillen und danach, neben der Zugabe von anderen Lebensmitteln, weiterhin stillen.

Um Sie dabei zu unterstützen, Eltern zu einer erfolgreichen Stillzeit zu verhelfen, bieten wir in Zusammenarbeit mit Gesundheitsexperten Schulungsmaterial, Schulungen, Online-Foren, digitale Apps, professionelle Hilfe und klinisch getestete Produkte an.