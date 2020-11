Serviceverträge für Healthcare Informatics

Ein RightFit Value Servicevertrag ist ein kostengünstiges Angebot, das Ihnen dabei hilft, die klinischen Anforderungen mit den finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen, ohne Kompromisse bei der Patientenversorgung einzugehen. Durch unseren technischen und klinischen Telefonsupport haben Sie Zugang zu Mitarbeitern mit enormem Fachwissen. Mittels zeitnaher Durchführung von Serviceleistungen, Priorisierung der Bearbeitung Ihrer Anfragen, schneller Problembehebung und Hotfixes wird Ihr Personal darin unterstützt, die Healthcare-IT-Systeme reibungslos in Betrieb zu halten.



RightFit Value umfasst zudem Software-Updates, mit denen die dauerhafte maximale Leistungsfähigkeit Ihrer Healthcare-IT-Systeme gesichert und gleichzeitig ein Beitrag zu einer kosteneffizienten IT-Umgebung geleistet wird.