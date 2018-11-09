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Grenzenlos

Keine Grenzen.
Bessere Versorgung.

    Daten, Technologien und Menschen vernetzen.

     

    Gesundheit kennt keine Grenzen. Das muss auch für die Gesundheits­versorgung gelten. Denn wir bei Philips sind fest davon überzeugt:

    Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen.

    Wir möchten die Grenzen der Gesundheits­versorgung überwinden. Lassen Sie uns über Lösungen sprechen.

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    Unser Portfolio

    Cardiovascular care

    Kardiovaskuläre Versorgung

    Kardiovaskuläre Versorgung

     

    In kaum einem Indikationsgebiet sind die frühe und zuverlässige Diagnose sowie der schnelle Weg zur Behandlung so wichtig wie in der Kardiologie. Von der Bildgebung über Monitoring bis hin zu fortschrittlichen Softwareanwendungen – wir helfen dabei innovative Lösungen zu implementieren, die die Effizienz der Arbeitsabläufe, der Diagnose und Behandlung bzw. Patientenversorgung unterstützen.

    Kardiologie Portfolio
    Monitoring icon

    Patienten­überwachung

    Patienten­überwachung

     

    Unsere Lösungen für die Patientenüberwachung erlauben grösstmögliche Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, damit Anwender den Blick für das Wesentliche bewahren. Mithilfe unserer innovativen Echtzeit-Analysen der Vitalparameter stehen klinische Entscheidungshilfen zur Verfügung und erleichtern so den Alltag innerhalb des Krankenhauses.

    Kontinuierliche Patientenüberwachung
    Imaging icon

    Radiologie

    Radiologie

     

    Unsere Systeme und Software wurden für die diagnostische Bildgebung entwickelt, um qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen, die Effizienz zu verbessern und dafür zu sorgen, dass Patienten sich während der Untersuchung gut aufgehoben fühlen. Von CT und MRT über Röntgen und Ultraschall –  mit unseren Bildgebungslösungen möchten wir Ihnen für eine schnelle und sichere Befundung das richtige Bild zum richtigen Zeitpunkt ermöglichen.

    Fachbereich Radiologie
    Magnetresonanztomographie
    Computertomographie
    Radiographie
    Ultraschall
    Healthcare informatics

    Healthcare IT

     

    Healthcare IT

     

    Die moderne Medizin macht täglich Fortschritte. Mit den Möglichkeiten steigen auch die Anforderungen in der Versorgung und an die IT-Infrastruktur von Krankenhäusern. Gefragt sind neue Wege der interdisziplinären Zusammenarbeit. Systeme müssen miteinander kommunizieren. Daten müssen immer verfügbar sein, wenn Entscheidungen zu treffen sind. Bei Philips entwickeln wir integrierte Lösungen, die Menschen, Technologien und Daten entlang der gesamten Versorgungskette zusammenbringen.

    Healthcare IT Lösungen
    Consulting and services

    Consulting

    Consulting

     

    Philips bietet strategische Gesundheitsberatung, um Kliniken dabei zu unterstützen, klinische Spitzenleistungen und betriebliche Effizienz zu erreichen, die finanzielle Leistungsfähigkeit zu verbessern und eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten.

    Healthcare Transformation Services
    HealthSuite Labs
    Population health

    Population Health

    Population Health

     

    Philips Patientenportal und Telemedizin

     

    Das Philips Patientenportal Engage etabliert eine digitale, automatisierte und lückenlose Zusammenarbeit mit Patienten und Angehörigen sowie sektorübergreifenden Versorgern und hauseigenen Einrichtungen.

    innovation & you

    Der Healthcare Podcast

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    Future Health Index 2024

     

    Seien Sie dabei, wenn Shez Partovi, Chief Innovation & Strategy Officer bei Philips, am 18. Juni von 11:30 - 12:00 Uhr CET live von der HLTH Europe die Ergebnisse des Future Health Index 2024 vorstellt und sie mit zwei wichtigen Meinungsführenden aus der Branche diskutiert.

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    Referenzprojekte

    radiology st joseph stift

    REFERENZPROJEKT

    Mit innovativer MR-Technologie gut gerüstet in die Zukunft.

    Gemeinschaftspraxis Radiologie am St. Joseph-Stift, Bremen
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    Neue Perspektiven
    für die kardiologische Diagnostik
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