Gesundheit kennt keine Grenzen. Das muss auch für die Gesundheitsversorgung gelten. Denn wir bei Philips sind fest davon überzeugt: Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen.
Gesundheit kennt keine Grenzen. Das muss auch für die Gesundheitsversorgung gelten. Denn wir bei Philips sind fest davon überzeugt:
Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen.
In kaum einem Indikationsgebiet sind die frühe und zuverlässige Diagnose sowie der schnelle Weg zur Behandlung so wichtig wie in der Kardiologie. Von der Bildgebung über Monitoring bis hin zu fortschrittlichen Softwareanwendungen – wir helfen dabei innovative Lösungen zu implementieren, die die Effizienz der Arbeitsabläufe, der Diagnose und Behandlung bzw. Patientenversorgung unterstützen.
In kaum einem Indikationsgebiet sind die frühe und zuverlässige Diagnose sowie der schnelle Weg zur Behandlung so wichtig wie in der Kardiologie. Von der Bildgebung über Monitoring bis hin zu fortschrittlichen Softwareanwendungen – wir helfen dabei innovative Lösungen zu implementieren, die die Effizienz der Arbeitsabläufe, der Diagnose und Behandlung bzw. Patientenversorgung unterstützen.
Unsere Lösungen für die Patientenüberwachung erlauben grösstmögliche Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, damit Anwender den Blick für das Wesentliche bewahren. Mithilfe unserer innovativen Echtzeit-Analysen der Vitalparameter stehen klinische Entscheidungshilfen zur Verfügung und erleichtern so den Alltag innerhalb des Krankenhauses.
Unsere Lösungen für die Patientenüberwachung erlauben grösstmögliche Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, damit Anwender den Blick für das Wesentliche bewahren. Mithilfe unserer innovativen Echtzeit-Analysen der Vitalparameter stehen klinische Entscheidungshilfen zur Verfügung und erleichtern so den Alltag innerhalb des Krankenhauses.
Unsere Systeme und Software wurden für die diagnostische Bildgebung entwickelt, um qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen, die Effizienz zu verbessern und dafür zu sorgen, dass Patienten sich während der Untersuchung gut aufgehoben fühlen. Von CT und MRT über Röntgen und Ultraschall – mit unseren Bildgebungslösungen möchten wir Ihnen für eine schnelle und sichere Befundung das richtige Bild zum richtigen Zeitpunkt ermöglichen.
Unsere Systeme und Software wurden für die diagnostische Bildgebung entwickelt, um qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen, die Effizienz zu verbessern und dafür zu sorgen, dass Patienten sich während der Untersuchung gut aufgehoben fühlen. Von CT und MRT über Röntgen und Ultraschall – mit unseren Bildgebungslösungen möchten wir Ihnen für eine schnelle und sichere Befundung das richtige Bild zum richtigen Zeitpunkt ermöglichen.
Die moderne Medizin macht täglich Fortschritte. Mit den Möglichkeiten steigen auch die Anforderungen in der Versorgung und an die IT-Infrastruktur von Krankenhäusern. Gefragt sind neue Wege der interdisziplinären Zusammenarbeit. Systeme müssen miteinander kommunizieren. Daten müssen immer verfügbar sein, wenn Entscheidungen zu treffen sind. Bei Philips entwickeln wir integrierte Lösungen, die Menschen, Technologien und Daten entlang der gesamten Versorgungskette zusammenbringen.
Die moderne Medizin macht täglich Fortschritte. Mit den Möglichkeiten steigen auch die Anforderungen in der Versorgung und an die IT-Infrastruktur von Krankenhäusern. Gefragt sind neue Wege der interdisziplinären Zusammenarbeit. Systeme müssen miteinander kommunizieren. Daten müssen immer verfügbar sein, wenn Entscheidungen zu treffen sind. Bei Philips entwickeln wir integrierte Lösungen, die Menschen, Technologien und Daten entlang der gesamten Versorgungskette zusammenbringen.
Philips bietet strategische Gesundheitsberatung, um Kliniken dabei zu unterstützen, klinische Spitzenleistungen und betriebliche Effizienz zu erreichen, die finanzielle Leistungsfähigkeit zu verbessern und eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten.
Philips bietet strategische Gesundheitsberatung, um Kliniken dabei zu unterstützen, klinische Spitzenleistungen und betriebliche Effizienz zu erreichen, die finanzielle Leistungsfähigkeit zu verbessern und eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten.
Philips Patientenportal und Telemedizin Das Philips Patientenportal Engage etabliert eine digitale, automatisierte und lückenlose Zusammenarbeit mit Patienten und Angehörigen sowie sektorübergreifenden Versorgern und hauseigenen Einrichtungen.
Philips Patientenportal und Telemedizin
Das Philips Patientenportal Engage etabliert eine digitale, automatisierte und lückenlose Zusammenarbeit mit Patienten und Angehörigen sowie sektorübergreifenden Versorgern und hauseigenen Einrichtungen.
Seien Sie dabei, wenn Shez Partovi, Chief Innovation & Strategy Officer bei Philips, am 18. Juni von 11:30 - 12:00 Uhr CET live von der HLTH Europe die Ergebnisse des Future Health Index 2024 vorstellt und sie mit zwei wichtigen Meinungsführenden aus der Branche diskutiert.
Seien Sie dabei, wenn Shez Partovi, Chief Innovation & Strategy Officer bei Philips, am 18. Juni von 11:30 - 12:00 Uhr CET live von der HLTH Europe die Ergebnisse des Future Health Index 2024 vorstellt und sie mit zwei wichtigen Meinungsführenden aus der Branche diskutiert.
Lassen Sie uns über Lösungen für eine zukunftssichere Gesundheitsversorgung sprechen.
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