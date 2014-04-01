Radiographie- und Fluoroskopiesysteme

Daten, Technologie und Menschen vernetzen. Nahtlos.



Die Röntgen- und Fluoroskopiesysteme von Philips bieten exzellente Arbeitsabläufe und qualitativ hochwertige Bilder. Sie sorgen so für einen hohen Durchsatz und Diagnosesicherheit sowie für eine hohe Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit. Gemeinsam können wir alles erreichen. Gesundheit kennt heutzutage keine Grenzen und gleiches sollte auch für Gesundheitsversorgung gelten.

