Die Röntgen- und Fluoroskopiesysteme von Philips bieten exzellente Arbeitsabläufe und qualitativ hochwertige Bilder. Sie sorgen so für einen hohen Durchsatz und Diagnosesicherheit sowie für eine hohe Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit. Gemeinsam können wir alles erreichen. Gesundheit kennt heutzutage keine Grenzen und gleiches sollte auch für Gesundheitsversorgung gelten.
Prof. Dr. Jörg Barkhausen, UKSH
Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat mit dem Gesundheits-unternehmen Philips eine strategische Partnerschaft geschlossen. Das Ziel: eine hohe Effizienz und Qualität in der radiologischen Patientenversorgung sicherzustellen.
Für maßgeschneiderte Bildqualität und Verbesserung der Arbeitsabläufe bei gleichzeitig hoher Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit
„In unserem Krankenhaus wird die Kreislaufwirtschaft unterstützt und gefördert. Daher freuen wir uns, dass Philips dieses Ziel der Nachhaltigkeit teilt.“
Reza Karimzadeh, Leiter der Radiologieabteilung, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft NL
„Sowohl wir Mitarbeiter als auch die Patienten profitieren davon, dass das Anbringen und Abnehmen des Rasters entfällt – das spart Zeit und Dosis.“
Prof. Dr. Jörg Barkhausen, Direktor der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin des HKSH, Campus Lübeck
„Wir können die Patientendosis senken und den Patienten gleichzeitig einen höheren Komfort bieten.“
Karson Morgan, Leiter der Radiologie, Nephi Hospital/USA.
„Ich mag die Live-Kamera, da durch sie weniger Wiederholungsaufnahmen erforderlich sind.“
Katrine Staurem Ingebrigsten, MTRA und Sicherheitsbeauftragte, St. Olavs Hospital, Trondheim/Norwegen
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