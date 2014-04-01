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Radiographie- und Fluoroskopiesysteme

Daten, Technologie und Menschen vernetzen. Nahtlos.


Die Röntgen- und Fluoroskopiesysteme von Philips bieten exzellente Arbeitsabläufe und qualitativ hochwertige Bilder. Sie sorgen so für einen hohen Durchsatz und Diagnosesicherheit sowie für eine hohe Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit. Gemeinsam können wir alles erreichen. Gesundheit kennt heutzutage keine Grenzen und gleiches sollte auch für Gesundheitsversorgung gelten.

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    Radiographie- und Fluoroskopiesysteme

    Digitale Radiographie

    Mobile Radiographie

    Fluoroskopie

    DigitalDiagnost C90, PCI Printbericht, Optimierung der Patientenversorgung durch Röntgen (Download .pdf)
    1.11 MB

    „Mit Philips haben wir einen Partner an unserer Seite, der unseren Bedarf versteht.“

    Prof. Dr. Jörg Barkhausen, UKSH

    Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat mit dem Gesundheits-unternehmen Philips eine strategische Partnerschaft geschlossen. Das Ziel: eine hohe Effizienz und Qualität in der radiologischen Patientenversorgung sicherzustellen.

    Bericht lesen (1.11MB)

    Innovationen für Bildqualität und Arbeitsablauf


    Für maßgeschneiderte Bildqualität und Verbesserung der Arbeitsabläufe bei gleichzeitig hoher Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit

    Was unsere Kunden über unsere Systeme sagen

    Minimaler Raumumbau notwendig für die Inzahlungnahme und den Austausch Ihres Philips X-Ray Systems:

    Reza Karimzadeh
    „In unserem Krankenhaus wird die Kreislaufwirtschaft unterstützt und gefördert. Daher freuen wir uns, dass Philips dieses Ziel der Nachhaltigkeit teilt.“

    Reza Karimzadeh, Leiter der Radiologieabteilung, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft NL

    Seite an Seite in der Radiologie. Partnerschaftlich zum Erfolg.

    Waikato/NZ (CombiDiagnost R90) | Bericht drucken
    „Sowohl wir Mitarbeiter als auch die Patienten profitieren davon, dass das Anbringen und Abnehmen des Rasters entfällt – das spart Zeit und Dosis.“

    Prof. Dr. Jörg Barkhausen, Direktor der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin des HKSH, Campus Lübeck

    Vereinfachte Verfahren für Patienten und Angestellte:

    Nephi/USA (ProxiDiagnost N90) Kundenbericht | Video zum Kundenbericht
    „Wir können die Patientendosis senken und den Patienten gleichzeitig einen höheren Komfort bieten.“

    Karson Morgan, Leiter der Radiologie, Nephi Hospital/USA.

    Verbesserung der Arbeitsabläufe durch den Eleva Tube Head:

    Trondheim/Norwegen (DigitalDiagnost C90) | Video zum Kundenbericht
    „Ich mag die Live-Kamera, da durch sie weniger Wiederholungsaufnahmen erforderlich sind.“

    Katrine Staurem Ingebrigsten, MTRA und Sicherheitsbeauftragte, St. Olavs Hospital, Trondheim/Norwegen

    DXR-Optionen


    Möglichkeiten für Ihre Radiographie- und Fluoroskopiesysteme

    Umfassende Unterstützung

    Philips Schulungen

    Schulungen und Trainings
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    Customer Services

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