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In den letzten zehn Jahren haben wir uns zu einem führenden Unternehmen der Gesundheitstechnologie entwickelt

In den letzten zehn Jahren haben wir uns zu einem führenden Unternehmen der Gesundheitstechnologie entwickelt

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Unser Anspruch


Unser Unternehmenszweck bei Philips ist die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen mit sinnvollen Innovationen zu verbessern. Wir wollen bis 2030 jährlich das Leben von 2,5 Milliarden Menschen verbessern, davon 400 Millionen in unterversorgten Regionen.

Als Technologieunternehmen entwickeln wir – und unsere Markenlizenznehmer – Innovationen mit der festen Überzeugung: Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen.

Unsere Strategie

Wert schaffen mit nachhaltiger Wirkung

Bei Philips streben wir danach, unseren Kund*innen und Aktionär*innen einen langfristigen Mehrwert zu bieten, während wir verantwortungsbewusst gegenüber unserem Planeten und der Gesellschaft handeln – in Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern.

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Innovationen für die Herausforderungen im
Gesundheitswesen


Wir blicken stolz auf eine über 130-jährige Tradition wegweisender Innovationen zurück. Sinnvolle Entwicklungen, die sich an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden orientieren, stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

~9% des Umsatzes


wurden 2025 in Forschung und Entwicklung (F&E) investiert

~50%

der F&E konzentrieren sich auf Software/Data Science in 2025

50.500

Patentrechte

#1 Firma

für MedTech-Patentanmeldungen
beim Europäischen Patentamt in 2025

Clarivate Top 100 Global Innovator

13 Jahre in Folge

~9% of sales

invested in R&D
in 2024

~50%

der F&E konzentrieren sich auf Software/Data Science in 2024

#1 bei medizintechnologischen Patentanmeldungen

beim Europäischen Patentamt in 2025

50.500

Patentrechte

Clarivate Top 100 Global Innovator

13 Jahre in Folge

Die Technologiebranche entwickelt sich extrem schnell und Innovationen lassen sich nur eingeschränkt im Alleingang entwickeln. Daher arbeiten wir zunehmend mit Gesundheitsdienstleistungsunternehmen, Start-ups, Universitäten (insbesondere Universitätskliniken) und anderen Unternehmen zusammen.

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Unser Planet

Verantwortungsvoll und nachhaltig agieren


Als verantwortungsvolles Unternehmen orientieren wir an hohen Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Wir verankern Nachhaltigkeit tief in unseren Geschäftstätigkeiten – in unserem eigenen Betrieb aber auch gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen.

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Unsere Mitarbeitenden

Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz  


Der Erfolg eines Unternehmens hängt von den Mitarbeitenden ab. Nur in einem wertschätzenden und respektvollen Arbeitsumfeld lässt sich der nötige Beitrag für den Unternehmenserfolg leisten.

Wir sind ein Team aus rund 67,300 Beschäftigen in mehr als 100 Ländern, mit unterschiedlichen Hintergründen, Sichtweisen und Erfahrungen.

Wir schätzen diese Unterschiede - sie sind es, die Kreativität und Innovation ermöglichen.

Wit möchten, dass Philips der beste Arbeitsplatz für die Menschen ist, die unsere Leidenschaft teilen.

Werden Sie Teil unseres Teams

Unsere Managementstruktur kombiniert verantwortungsvolle Führung und externe Kontrollen

Vorstand


Der Vorstand agiert unter der oder dem Vorstandsvorsitzenden (CEO) und unterstützt die Geschäftsleitung bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie und Einhaltung der Richtlinien von Philips sowie beim Erreichen der Unternehmensziele.

Vorstandsmitglieder

Aufsichtsrat


Als unabhängiges Gremium überwacht und berät der Aufsichtsrat die Geschäftsführung und kontrolliert den allgemeinen Geschäftsverlauf von Philips.

Aufsichtsratsmitglieder

Unsere Historie

Über 130 Jahre patientenzentrierte Innovation


Produkte kommen und gehen... Technologien ändern sich...  Aber bei Philips geht es immer um eine Sache:
Sinnvolle Innovationen zu schaffen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern.

Our History
Entdecken Sie unsere Historie

Unsere Marke

Philips bietet Innovationen, die Ihr Leben bereichern


Wir bei Philips unterstützen Menschen dabei, ein gesundes Leben zu führen. Wir sind ein Technologieunternehmen, das sich um die Menschen und den Erhalt des Planeten kümmert.

Wir möchten, dass Menschen gesund sind, gut leben und ihr Leben genießen können. Als Technologieunternehmen, das sich sowohl um die Menschen als auch um den Planeten kümmert, arbeiten wir an Lösungen, die einen Unterschied machen.


Unsere Innovationen geben Ihnen Zeit für das, was wirklich zählt: eine bessere Versorgung für mehr Menschen.

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Auszeichnungen und Preise

Was uns motiviert, besser zu werden  

Carbon offsetting
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Möchten Sie etwas bewirken?

Karriere


Wir wollen neue talentierte Kolleginnen und Kollegen, die unsere Vision teilen, gewinnen und fördern.

Informieren Sie sich noch heute über unsere aktuellen Stellenangebote und starten Sie Ihre Karriere bei Philips!

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