Unser Anspruch



Unser Unternehmenszweck bei Philips ist die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen mit sinnvollen Innovationen zu verbessern. Wir wollen bis 2030 jährlich das Leben von 2,5 Milliarden Menschen verbessern, davon 400 Millionen in unterversorgten Regionen.



Als Technologieunternehmen entwickeln wir – und unsere Markenlizenznehmer – Innovationen mit der festen Überzeugung: Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen.