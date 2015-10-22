Guidés par notre mission



Chez Philips, notre objectif est d'améliorer la santé et le bien-être des personnes grâce à des innovations significatives. Notre objectif est d'améliorer 2,5 milliards de vies par an d'ici 2030, dont 400 millions dans les communautés mal desservies.



En tant qu’entreprise spécialisée en technologie, nous - et les titulaires de licences de marque - innovons avec une conviction constante : il y a toujours un moyen de rendre la vie meilleure.