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Connecter les données, la technologie et les patients, en toute fluidité !

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La santé ne connaît pas de limites. Il devrait en être de même pour les soins.
Chez Philips, nous pensons que la qualité de vie peut toujours être améliorée.

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Des solutions moins invasives. Des hospitalisations plus courtes.*

L’institut Miami Cardiac & Vascular Institute permet à ses patients de rentrer chez eux après quelques jours seulement.

*Selon l'expérience du Miami Cardiac & Vascular Institute

Plus de précision. Moins de temps perdu.*

Comment l’hôpital pour enfants de Phoenix a-t-il maîtrisé les difficultés du diagnostic pédiatrique ?

Découvrez ici leur histoire

*Selon l'Hôpital pour enfants de Phoenix

 

 

 

 

 

 

Accompagnement Philips dans l’informatisation de vos services

Répondre aux enjeux des données patient

 

 

 

 

 

 

Mieux suivre les patients. Intervenir plus tôt.*

Le Saratoga Hospital a équipé son personnel de la technologie qui fait la différence.

Pour découvrir comment, cliquez ici

*Selon le Saratoga Hospital

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